Les taux des crédits immobiliers en baisse au mois d'août

Le dernier Observatoire Crédit Logement/CSA, qui fait autorité dans le secteur immobilier, a confirmé la bonne nouvelle : les taux des crédits immobiliers ont bel et bien baissé au mois d'août. En moyenne, ils s'établissent à 1,24% toutes durées confondues. La tendance impulsée en juillet, durant lequel les taux avaient également reculé, a donc été confortée le mois dernier. Selon l'Observatoire, les banques ont encore bonifié leurs taux de crédit afin de « soutenir la demande de crédits immobiliers, sur des marchés toujours à la peine, en dépit du rebond constaté avec la sortie du confinement ». Un rebond technique a effectivement été enregistré en mai et en juin, mais la demande s'est assagie par la suite.



Les établissements prêteurs ont resserré les conditions d'octroi de leurs crédits depuis le début de l'année. Les prétendants à une acquisition immobilière doivent notamment fournir un apport beaucoup plus élevé qu'auparavant. À cela s'ajoute un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 33%. Des conditions difficiles à réunir, notamment pour les primo-accédants, à moins de bénéficier du coup de main de la famille ou des parents. Les banques craignent les conséquences de la crise économique qui va impacter les revenus des ménages. Au vu du contexte, seront-ils en mesure de rembourser les prêts contractés ?