Les taux des livrets défiscalisés pour 2024

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) maintiennent leur taux à 3%. Une décision qui découle de l'engagement du gouvernement pris en 2023 de geler les taux de ces deux livrets d’épargne jusqu’en 2025. Une mauvaise nouvelle pour les épargnants car l’inflation reste plus élevée et que le calcul mathématique aurait donné un taux supérieur de 3,9%.



Toutefois, avec le ralentissement de l’inflation en France attendu en 2024, avec un taux de hausse des prix qui devrait chuter sous la barre des 3%, le maintient du taux du Livret A et du LDDS devrait permettre aux épargnants de ne pas perdre d’argent. Ce qui n’a pas été le cas, par exemple, en 2022 et en 2023.