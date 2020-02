Les taxes américaines sur le vin pourraient provoquer la perte de 100 000 emplois

Le secteur réclame une aide sous la forme d'un fond de compensation de 300 millions d'euros. Reste à convaincre Bruxelles du bien fondé de la création d'un tel fond. La France pousse à la création d'un tel outil de soutien d'ici au printemps… Même si cela risque d'être trop tard pour beaucoup de producteurs : « Les metteurs en marché vont acheter leurs vins ailleurs, nous perdons des parts de marché qu'il sera très difficile de retrouver », déplore le CNIV.



La perte d'emplois due aux taxes imposées par Washington n'est pas la seule conséquence malheureuse à prévoir. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a alerté sur le manque à gagner de la situation : un tiers du secteur pourrait ainsi perdre plus de la moitié de son chiffre d'affaires, craint l'organisation. La situation des exploitants viticoles n'est pas facile, ils sont pris en étau entre une politique américaine hostile et une Union européenne qui ne parvient pas à se mettre d'accord.