Les taxes sur l'alcool pourraient augmenter en 2024

L'exécutif réfléchit à la possibilité d'augmenter les taxes prélevées sur les boissons alcoolisées, y compris le vin, la bière et les alcools forts comme le rhum. Les « droits d'accise », qui sont appliqués à ces produits, pourraient être indexés plus étroitement à l'inflation, supprimant le plafond actuel de 1,75% et les calculant à partir de l'année N-1. Selon les calculs, ces taxes pourraient grimper d'environ 5% en 2024 si la mesure était appliquée, contre 1,6% en 2023.



Du côté du consommateur, cela représenterait une hausse de 0,3 centime pour une bouteille de vin et de 1 à 2 euros pour les alcools forts. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, se dit favorable à une telle indexation au micro de BFMTV et RMC : « Il y a aujourd'hui un mécanisme d'indexation. Je suis favorable, a minima, à ce qu'il soit maintenu, et après on verra si ce mécanisme est accéléré », a-t-il expliqué.