Les taxis contre Uber : une bataille judiciaire de 455 millions d'euros

Au-delà des demandes indemnitaires, et la réparation d'un préjudice économique chiffré à plus de 9.300 euros en moyenne par chauffeur et par année d'exercice, les conseils des taxis ont demandé au tribunal de sanctionner le « modèle Uber », et sa « violation du droit du travail français ». « La mesure la plus appropriée pour mettre fin au trouble commercial issu de cet acte de concurrence déloyale » est « d'enjoindre à Uber de salarier tous ses chauffeurs VTC », avec une astreinte journalière de 1,7 million d'euros en cas de non exécution de la décision, a plaidé l'un des avocats des taxis, Etienne Feildel.



« Il n'y a pas une loi en France qui impose le salariat généralisé », a rétorqué l'avocat d'Uber, Yoann Boubacir, taclant une « demande d'injonction de salarier 30.000 personnes que même la justice prud'homale refuserait ».

« Si vous faites droit à cette demande, vous allez vous transformer en guichet », a-t-il ironisé. Depuis la décision de la Cour de cassation, « 99% des chauffeurs VTC n'ont pas demandé leur requalification », a-t-il encore relevé, et dans 60% des cas du 1% restant, les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause, selon la défense d'Uber.