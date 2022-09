Les téléconsultations ne seront plus remboursées à 100%

Rares sont ceux qui le savent, surtout que le régime dure depuis 2020, mais en réalité les téléconsultations ne sont pas remboursées intégralement par l’Assurance Maladie. Ce régime fixant le remboursement total avait été mis en place lors de la pandémie de Covid-19 pour permettre le suivi des soins alors que les Français étaient confinés et que les trajets s’annonçaient compliqués.



De plus, la téléconsultation, permettait de limiter les contaminations par le virus Sars-CoV-2 et ses variants au sein même des cabinets médicaux, dans les salles d’attente, et devenait de fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre le virus. Désormais, la pandémie ne semble plus être d’actualité (même si une 8e vague devrait frapper la France).