Les tensions commerciales entre l'Europe et la Chine pourraient coûter cher au cognac

Le BNIC, exprimant une profonde inquiétude, a sollicité l'intervention des plus hautes autorités françaises pour éviter une escalade des tensions. Cependant, leurs appels à une résolution pacifique et à des mesures d'apaisement semblent jusqu'à présent ne pas avoir été entendus. L'Europe, et en particulier la France, se trouve dans une position délicate, cherchant à protéger ses industries sans provoquer de réactions punitives de la part de la Chine.



Par ailleurs, l'UE prépare le terrain pour éventuellement imposer des droits de douane aux importations de véhicules électriques chinois si leur enquête conclut à des subventions déloyales. La décision de la Commission européenne de commencer l'enregistrement douanier des importations de véhicules électriques chinois est un signe précurseur d'une telle mesure, avec des implications potentielles dès le mois de mars.



L'issue de ces enquêtes et mesures réciproques reste incertaine, mais la venue prochaine du président Xi Jinping à Paris pourrait offrir une occasion de dialogue et de négociation. Alors que la Commission européenne continue d'examiner la question des subventions aux batteries de véhicules électriques chinois, l'espoir demeure de trouver un terrain d'entente qui éviterait d'affecter négativement des secteurs non liés directement aux contentieux initiaux, tels que celui du cognac.