Les titres-restaurants utilisables pour les achats alimentaires jusqu'à fin 2024

La ministre a promis une discussion au premier semestre 2024 pour une réforme plus large du titre-restaurant. Cette annonce intervient alors que les restaurateurs expriment leur inquiétude face à un possible basculement accru de l'utilisation des titres-restaurants vers la grande distribution. La commission nationale des titres-restaurant, qui supervise ce moyen de paiement, a mis en garde contre les risques de pérenniser l'utilisation des titres pour les courses alimentaires, craignant la perte de ce dispositif.



Malgré le consensus général sur la nécessité de la mesure, certains députés ont exprimé des critiques. Benjamin Lucas (groupe écologiste) a critiqué le gouvernement pour son « amateurisme » et sa tendance à être « pris de court ». Sophia Chikirou (LFI) a souligné que les tickets-restaurants n'étaient pas un cadeau, étant en partie financés par les salariés, et a critiqué les commissions perçues par les entreprises gestionnaires. Thibault Bazin (LR) a accusé le gouvernement de tenter de réécrire l'histoire, reprochant l'absence de cette proposition dans le projet de budget 2024.