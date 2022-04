Les trains de Trenitalia ont accueilli 150.000 passagers entre Paris et Lyon

Et l'opérateur italien ne va pas s'arrêter en si bon chemin : à partir du mois de juin, c'est un total de cinq allers-retours qui seront proposés aux voyageurs. L'offre entre Paris et Lyon augmentera alors de 20%, la SNCF offrant de son côté 24 allers-retours chaque jour. Pour gagner en rentabilité, Trenitalia a demandé à bénéficier d'une tarification négociée sur les prix des péages de SNCF Réseau auprès de l'Autorité de régulation des transports (ART).



La procédure est encadrée par la législation européenne et française, a souligné Roberto Rinaudo. Au-delà de la France, Trenitalia et sa maison-mère Ferrovie dello Stato Italiane ont des ambitions européennes. Déjà présent en Allemagne et au Royaume-Uni, l'opérateur va ouvrir une ligne en Grèce entre Athènes et Thessalonique à la fin du mois. Et il vise l'Espagne au deuxième semestre de l'année.