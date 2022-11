Les trottoirs bientôt réservés aux piétons ?

Le CNSR va faire ses recommandations lundi 28 novembre 2022 et vise à rendre plus sécurisés les trottoirs en France. Neuf recommandations sont annoncées à l’issue de la séance plénière du CNSR, dont une en particulier risque de faire des remous : les trottoirs pourraient n’être réservés qu’aux piétons, ce qui exclurait de fait les trottinettes électriques et les vélos.



La recommandation arrive plusieurs années après l’apparition des trottinettes un peu partout dans les grandes villes… et une forte augmentation des accidents les impliquant. En les obligeant à rouler sur la route (ou sur les pistes cyclables réservées aux engins de ce type), le CNSR veut réduire le risque d’accident touchant les piétons. Néanmoins, cette décision pourrait augmenter les accidents des trottinettes avec les voitures, surtout en ville.