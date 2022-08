Les vélos de fonction : des engins aussi pratiques que polyvalents !

Qu’est-ce qu’un vélo de fonction ?

Les avantages des vélos de fonction

Le bien-être des salariés

Les avantages fiscaux

La lutte contre le réchauffement climatique

Des économies substantielles

Les différents types de vélos de fonction

Les vélos de fonction urbains

Les longtails

Les vélos de fonction pliants

Les vélos de fonction cargos

Nés aux États-Unis, les vélos de fonction sont des vélos que les entreprises mettent à la disposition de leurs salariés pour faciliter leurs déplacements. Ils ont été démocratisés par des entreprises comme Facebook, Google ou LinkedIn.D’autre part, contrairement aux vélos de service, ces engins sont des vélos personnels qui sont attribués à chaque salarié. Leurs utilisateurs peuvent les employer pour effectuer des déplacements professionnels de même que pour leurs trajets domicile-travail. De surcroît, ils sont autorisés à les utiliser pour partir en voyage, en vacances ou en balades.Par ailleurs, retenez que le leasing est le moyen le plus utilisé par les entreprises pour acquérir des vélos de fonction. De nombreuses formules leur sont proposées pour qu’elles puissent les acquérir en fonction de leurs besoins.D’un autre côté, des sociétés de location, comme, proposent des solutions clés en main à leurs clients pour leur faciliter encore plus la vie. Certaines de leurs formules incluent la livraison, l’entretien, l’assurance ainsi que la fourniture de casques, d’antivols et de bien d’autres choses. Pour plus d’informations sur ces différentes formules, Découvrez le vélo de fonction avec Tandem Les avantages d’acquérir les vélos de fonction pour faciliter les déplacements professionnels sont légion. Les plus importants d’entre eux vont du bien-être des salariés aux avantages fiscaux en passant par la lutte contre le réchauffement climatique.En permettant aux salariés de pratiquer quotidiennement une activité physique, les vélos de fonction participent énormément à leur bien-être. En effet, grâce à ces engins, ils sont en mesure d’éliminer leurs excès de graisse, de renforcer leurs défenses immunitaires ou de diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires. Ce qui contribue donc à leur bien-être, mais permet aussi de les maintenir en forme.En plus d’avoir des impacts positifs sur la vie des salariés, les vélos de fonction permettent également aux entreprises de bénéficier de plusieurs avantages fiscaux grâce à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Ainsi, en recourant à ces solutions, vous pourrez bénéficier de plusieurs exonérations et inclure de nombreux frais dans vos abattements fiscaux. Ces frais peuvent être liés aux achats d’équipements comme les casques ou les antivols. Il en est de même des frais d’assurance, d’entretien ou de ceux engagés pour l’acheminement des vélos de fonction.Étant des engins n’émettant pas de gaz à effet de serre, les vélos de fonction permettent de lutter contre le réchauffement climatique en évitant leur rejet dans l’environnement. En procédant à leur acquisition, vous pourrez donc participer à cette lutte ou inciter vos employés à adopter des gestes écoresponsables.D’autre part, en adoptant cette démarche, il vous sera également possible d’améliorer votre image de marque, ce qui aura un impact non négligeable sur votre notoriété. De plus, cela pourrait vous faire gagner de nouveaux prospects ou vous amener à réaliser de meilleurs chiffres d’affaires.Contrairement aux voitures de fonction, les vélos de fonction n’obligent pas les entreprises à dépenser des sommes considérables pour la constitution, voire l’entretien de leur flotte automobile. De plus, ils sont beaucoup moins coûteux que ces véhicules en plus de ne pas nécessiter de carburant pour leur fonctionnement. Ainsi, ils sont capables d’amener les entreprises à réaliser des économies non négligeables sur de nombreux plans.D’un autre côté, les coûts liés aux réparations des vélos de fonction sont beaucoup moins élevés que ceux des voitures de service. Ce qui favorise encore plus les économies d’argent.Pour finir, étant donné que les vélos de fonction sont beaucoup moins encombrants que les voitures de service, ils nécessitent très peu de place pour leur stationnement. Plus encore, ils n’exigent pas à réaliser des travaux d’agrandissement et leur acquisition peut être financée par des aides étatiques, voire des subventions locales.Les vélos de fonction qui sont actuellement commercialisés sur le marché sont légion. Les plus prisés d’entre eux sont les vélos de fonction urbains, pliants, longtails ou cargos.Aussi agiles que polyvalents, les vélos de fonction urbains sont en mesure de satisfaire bon nombre de besoins. Ils sont notamment capables de transporter des bagages, des sacs ainsi que des sacoches. Ainsi, ils évitent à leurs utilisateurs de porter des sacs au dos, mais également d’avoir des courbatures.Les longtails sont des vélos de fonction conçus pour transporter jusqu’à trois personnes (un adulte plus deux enfants). Ils sont très maniables en plus d’être simples à piloter tout comme les vélos de fonction urbains. De surcroît, ils sont à même de transporter de lourds effets ou de recevoir de grands sacs. De quoi amener leurs utilisateurs à transporter plus de colis, mais aussi à effectuer des achats plus conséquents.Très appréciés pour leur côté pratique, les vélos de fonction pliants sont à la fois légers et compacts. Ils sont faciles à transporter, que ce soit dans les trains, les voitures ou dans d’autres moyens de transport. De même, il est très facile de les ranger dans les appartements lorsqu’ils n’existent pas de locaux à vélo ou un espace dédié à leur rangement.Conçus pour les familles, les vélos de fonction cargos sont notamment capables de transporter des enfants, de lourdes charges ainsi que de nombreux colis. De plus, grâce à leur espace de rangement situé à l’avant, il est possible de transporter plus de colis ou de sacoches.Par ailleurs, étant moins compacts que les vélos de fonction pliants, les vélos cargos sont moins faciles à ranger que ces types de vélo de fonction. Ils sont, par contre, très élégants en plus d’être faciles à manier.