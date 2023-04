Les vélos électriques très demandés en 2022

Avec 2,6 millions de cycle écoulés l'an dernier, les ventes de vélo ont enregistré une baisse de 7% par rapport à 2021, d'après les chiffres de l'observatoire Union Sport&Cycle. C'est la croissance de la demande qui a baissé, constate l'étude, mais pas la demande en elle-même. Si les chiffres de vente ont ainsi reculé d'une année sur l'autre, c'est parce que les Français se sont beaucoup équipés en 2021 et les années précédentes, précise l'observatoire.



Les consommateurs ont largement profité des aides à l'achat, ce qui n'est pas inutile quand on voit que le budget moyen a littéralement explosé : 313 euros il y a dix ans, contre 916 euros par vélo ! La raison est à chercher du côté des vélos à assistance électrique (VAE), bien plus chers que les cycles classiques et pour cause, leur équipement n'a rien à voir. Et le potentiel des VAE est « considérable », selon Sport&Cycle.