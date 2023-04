Les ventes de Renault ont fortement rebondi en début d'année

En attendant le détail complet des ventes du groupe Renault, le constructeur automobile a livré en début de semaine les volumes réalisées par la seule marque Renault au premier trimestre. Les chiffres sont très encourageants : on atteint en effet 353.545 unités (voitures et fourgons) durant les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 8,6% par rapport à l'an dernier à la même époque. Au premier trimestre 2022, les volumes s'étaient contractés de 9,4%.



La marque Renault et le groupe dans son ensemble ont connu beaucoup plus de bas que de haut ces quatre dernières années. En 2022, le constructeur affichait ainsi 2,051 millions de véhicules vendus, en baisse de 5,9% par rapport à l'année précédente. Le retrait du marché russe dû à l'invasion en Ukraine a fait beaucoup de mal. En prenant en compte cet événement, les ventes ont reculé de 24% (385.000 Lada en moins).