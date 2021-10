Les ventes de Tesla en hausse dans un marché en panne de composants

Tesla est en grande forme, une situation qui contraste avec le reste de l'industrie automobile. Au troisième trimestre, le constructeur américain a en effet écoulé 241.300 véhicules : cela représente une hausse de 20% par rapport au second trimestre. Ce faisant, le groupe se maintient au-delà des 200.000 unités, un cap franchi pour la première fois au printemps. L'entreprise d'Elon Musk se distingue dans un secteur fortement touché par les pénuries de composants et qui ne parvient pas à produire suffisamment.



Dans le détail, Tesla a écoulé 232.025 Model 3 et Model Y, de loin ses modèles les plus populaires (ils représentent 96% de la production du constructeur au troisième trimestre). Les Model S et Model X, plus hauts de gamme, pèsent donc pour 4% des ventes, soit 9.275 unités. La société basée à Palo Alto tranche singulièrement avec le reste de l'industrie automobile qui affiche des volumes en fort recul.