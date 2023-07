Les ventes de véhicules diesel d'occasion résistent en 2023

Plusieurs raisons expliquent cette tendance. L'écart de prix non négligeable entre le diesel et l'essence favorise les ménages et les travailleurs qui utilisent quotidiennement leur véhicule. Comme le souligne au Parisien Romain Boscher, directeur général France d'Aramisauto, « nous assistons à un regain d'intérêt sensible pour le diesel et nous nous réapprovisionnons ». De plus, deux autres facteurs entrent en jeu : d'une part, le bonus écologique accordé pour l'achat d'un véhicule propre a fait augmenter les prix, rendant le diesel d'occasion plus attractif.



D'autre part, l'instauration des ZFE a entraîné une décote des voitures diesel. Avec des prix de vente oscillant entre 8.000 et 10.000 €, le diesel d'occasion est devenu plus attirant pour les Français. Malgré l'instauration prochaine des ZFE dans plus de quarante métropoles, le directeur général France d'Aramisauto ne voit pas ce facteur comme un problème majeur. Selon lui, les automobilistes français parient sur un report de ces mesures. Des dérogations pourraient également être envisagées.