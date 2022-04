Les ventes de voitures au point mort en Europe

Il s'est vendu 844.187 véhicules au mois de mars, selon les chiffres de l'Association européenne des constructeurs (ACEA). Cela représente une baisse de 20,5% par rapport à mars 2021, et c'est tout simplement le volume le plus bas de la série statistique qui a débuté en 1990 (si on excepte l'année 2020, exceptionnelle en raison du déclenchement de la crise sanitaire).



Les résultats, pays par pays, témoignent des difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles au mois de mars. Les ventes se sont effondrées de 19,5% en France, de 17,5% en Allemagne, de 17,7% en Belgique… Certains marchés font encore pire, comme en Espagne (-30,2%), en Italie (-29,7%) ou encore en Suède (-39,5% !). Le Royaume-Uni n'est pas épargné avec un recul des ventes de 14,3%.