Les vins et spiritueux français ont retrouvé la forme en 2021

L'année 2021 a souri aux négociants en vins et spiritueux français. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS) a publié son bilan de l'année, qui signe un nouveau record : 15,5 milliards d'euros pour les exportations, c'est tout simplement un niveau historique. La hausse des exportations par rapport à 2020 est soutenue : +28%. Elle l'est aussi par rapport à 2019 avec un solide 11%, alors qu'il s'agissait déjà d'une année record.



Sur la balance commerciale, l'excédent réalisé par le vin, le cognac ou encore le champagne français se monte à 14,2 milliards d'euros. Ce qui fait du secteur le deuxième le plus important, après l'industrie aéronautique. « Dans un contexte qui reste marqué par des difficultés sanitaires, logistiques et géopolitiques, les entreprises françaises de vins et spiritueux ont montré à la fois leur volonté et leur capacité à rebondir dans les différentes régions du monde », se réjouit César Giron, le président de la FEVS.