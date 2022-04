Les virements instantanés ne sont pas assez utilisés en France

Sur le papier, le virement instantané n'a que des avantages. Le principal atout de ce système, c'est sa rapidité : il faut moins de dix secondes pour envoyer et recevoir de l'argent par ce biais, pour peu que la banque du débiteur et celle du créditeur le prennent en charge. Ce, peu importe le jour ou l'heure. Par ailleurs, la fraude y est moins élevée qu'avec le paiement par carte ou par chèque (même si elle reste plus forte par rapport à l'ensemble des virements).



Pour faire mieux connaître les possibilités et les avantages du virement instantané, la Banque de France va lancer une campagne de communication via le Comité national des paiements scripturaux (CNPS). Julien Lasalle, secrétaire du CNPS, a expliqué que la France souffrait d'un « petit retard » en la matière face au reste de l'Union européenne avec un usage de 3%, contre une moyenne européenne de 10%. Même si le volume des paiements par virement instantané est de plus en plus important.