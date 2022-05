Les viticulteurs en panne de bouteilles en verre

Le marché est effectivement tendu, selon le mot de Jacques Bordat, président de la fédération des industries du verre en France. Ce dernier assure que les usines françaises tournent à plein régime. Néanmoins, la France importe « plus de quatre bouteilles sur dix », rappelle-t-il. Le prix des bouteilles en verre ont augmenté d'environ 30% en un an. Et il est plus que probable que ces hausses soient répercutées sur le prix final proposé aux consommateurs.



Car pour les viticulteurs, ces difficultés d'approvisionnement vont retarder la mise en bouteille, avec une tension particulière pour le rosé dans des bouteilles de verre blanc. La situation est telle que certains producteurs envisagent d'utiliser des bouteilles vertes… Les tables risquent d'être différentes cet été.