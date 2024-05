Les voitures Peugeot auront un volant rectangulaire dès 2026

Le nouveau volant de Peugeot, de forme rectangulaire, sera intégré pour la première fois dans un modèle de voiture en 2026, avant de se généraliser dans toute la gamme de véhicules du constructeur. Jérôme Micheron, chef de produit chez Peugeot, a présenté cette innovation au salon parisien de la technologie Vivatech. Le concept-car exposé à cet événement offrait une première ébauche de ce volant, qui est déjà l'objet de nombreuses spéculations et attentes.



« Ce volant permet de contrôler la voiture avec des mouvements de seulement 150°, réduisant les efforts du conducteur tout en maintenant une sensation d'agilité », explique Jérôme Micheron. Cette technologie vise à offrir une expérience de conduite plus fluide et intuitive, tout en conférant une image « techno » aux modèles Peugeot.



Le volant Hypersquare se distingue non seulement par sa forme, mais aussi par les fonctionnalités qu'il intègre. Quatre trous dans le volant accueillent des boutons dédiés à des fonctions comme le régulateur de vitesse, tandis que les clignotants restent à leur emplacement habituel derrière le volant. L'absence de colonne de direction mécanique, remplacée par des connexions électroniques, marque une avancée significative en termes de technologie automobile.