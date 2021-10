Les voitures d'occasion pourraient coûter aussi cher que les voitures neuves

Selon Éric Champarnaud, président d'Autoways, il restait encore du stock en décembre 2020, soit 500.000 véhicules d'occasion disponibles. « En août 2021, nous étions descendus à 400.000 unités, soit une diminution de 20% », explique-t-il à BFM Business. Les concessionnaires se retrouvent donc dans une situation similaire à celui du neuf : la raréfaction des modèles d'occasion, ce qui pousse à une hausse des prix.



Dans les concessions automobiles, on observe d'ailleurs un changement dans les comportements. Habituellement, il faut vendre le plus rapidement possible pour éliminer le stock. Mais désormais, ce qui compte c'est le prix du véhicule, quitte à le garder plus longtemps. Le prix d'une voiture de seconde main a grimpé de 4,1% en Ile-de-France, et de 7,7% en Bretagne selon les calculs d'Autoways.