Les voitures de Stellantis et Renault prisées des voleurs

Au classement des véhicules les plus volés l'an dernier, on trouve la DS7 Crossback (Stellantis), la Mégane RS et la Clio de Renault. La liste complète, qui compte 165 modèles, a été établie par Auto Plus qui a pris le nombre de vols rapporté à un échantillon de 10.000 véhicules assurés auprès de 14 compagnies d'assurances, de mutuelles et de banques, durant l'année 2020. Une année singulière qui a vu le nombre de vols reculer de 13% par rapport à 2019 : les deux confinements et le couvre-feu ont empêché les vols de flamber.



C'est donc la DS7 Crossback, sortie en 2018, qui arrive en tête du classement, avec un total de 194 vols pour 10.000 assurés. Ce modèle était l'objet du vif intérêt d'une bande organisée qui a été démantelée en début d'année. Auto Plus pointe du doigt un système d'ouverture vulnérable : les voleurs ont agi avec des clés électroniques falsifiées qui leur ouvraient facilement les véhicules.