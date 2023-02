Les voitures électriques continuent leur percée en Europe

Mais leur succès ne s'est pas démenti en Suède, en Belgique et en Allemagne, où les ventes se sont accélérées en fin d'année grâce à un bonus. Il n'y a guère que l'Italie qui accuse un recul des ventes de près de 27% pour les voitures électriques. L'ACEA relève que les modèles hybrides non rechargeables (diesel ou essence) ont trouvé preneur eux aussi avec une hausse des ventes de 8,6%. Ces voitures pèsent pour 22,6% des ventes totales soit un peu plus de 2 millions d'unités.



Les hybrides rechargeables, qui intègrent un moteur électrique avec batterie, ont certes progressé mais de 1,2% seulement (870.000 voitures). En tout et pour tout, les voitures électrifiées ont pesé pour plus du tiers (36,4% précisément) des ventes l'an dernier en Europe, soit 3,3 millions de véhicules. Depuis 2021, ces ventes dépassent celles des véhicules à diesel.