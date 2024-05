Les voitures électriques de Leapmotor déferlent en Europe grâce à Stellantis

Les premiers modèles disponibles seront la T03, une citadine électrique avec une autonomie de 265 km, et la C10, un SUV familial offrant 420 km d'autonomie. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a précisé que ces véhicules seront disponibles dans neuf pays européens dès septembre, suivis par des lancements en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la zone Inde/Asie-Pacifique à partir du dernier trimestre de l'année. La T03 devrait être commercialisée autour de 20.000 euros en Europe, un prix très attractif qui pourrait révolutionner le marché des voitures électriques.



Stellantis prévoit de s'appuyer sur une partie de son vaste réseau de distribution pour commercialiser les modèles Leapmotor. Environ 200 concessionnaires en Europe proposeront ces véhicules dès cette année, avec une expansion à 500 points de vente d'ici 2026. Cette stratégie permet à Leapmotor de bénéficier immédiatement d'une présence significative en Europe, contrairement à d'autres marques chinoises qui peinent à s'implanter sur le continent.



De plus, les acheteurs de véhicules Leapmotor auront accès aux services de financement et de pièces détachées de Stellantis, une offre qui pallie l'un des principaux défauts des marques chinoises actuellement présentes en Europe.