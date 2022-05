Les voitures hybrides et électriques en grande forme en Europe

Quant aux modèles tout électriques, ils pèsent 10% du marché avec 224.000 voitures vendues en janvier, février et mars. Cela représente mine de rien une hausse significative de 53,4% sur un an ! L'Espagne, la Pologne et la Roumanie ont fait preuve d'un bel appétit pour ces modèles, après avoir conquis la France et l'Allemagne. Il n'y a guère qu'en Italie où les ventes ont fléchi, mais le pays doit annoncer de nouveaux bonus à l'achat.



Bien sûr, ce sont les voitures à essence qui représentent toujours la part du lion sur le marché européen, 808.000 unités vendues (36% du marché). Mais le volume est en net recul de 22,6% sur un an. Les ventes de voitures diesel continuent de plonger : -33,2%, soit 378.000 unités durant le premier trimestre.