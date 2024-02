Les voitures hybrides, la success story automobile

La taxation imminente sur les émissions de CO2 et le poids des véhicules pourrait pénaliser ces modèles, plus lourds et potentiellement plus polluants que leurs homologues. Malgré ces obstacles, cette technologie maintient une part de marché stable de 9% en France, témoignant de son attractivité pour certains usages.



La transition vers un parc automobile plus durable est jalonnée de défis réglementaires, technologiques et comportementaux. Les hybrides rechargeables, bien qu'offrant une solution intermédiaire prometteuse, sont souvent critiqués pour leur usage prédominant du moteur thermique, dû à l'absence d'infrastructures de recharge adéquates dans les entreprises.



Une proposition de loi vise à exclure ces véhicules des quotas de véhicules à faibles émissions pour les flottes d'entreprises, soulignant la nécessité d'une utilisation plus adaptée de cette technologie.



L'avenir du secteur semble néanmoins prometteur, avec l'émergence de nouveaux acteurs tels que les constructeurs chinois, qui introduisent des modèles hybrides compétitifs sur le marché européen. Ces initiatives, couplées aux avancées technologiques en matière de batteries électriques, pourraient contribuer à une augmentation graduelle des véhicules hybrides, anticipant une répartition future du marché où les voitures électriques et hybrides coexisteraient en harmonie.