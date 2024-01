Les voitures thermiques produisent toujours beaucoup trop de CO2

Le rapport met en évidence le rôle central des véhicules électriques dans la réduction des émissions. La transition vers ces véhicules est vue comme une solution majeure pour atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés par l'UE. Cependant, la Cour souligne la nécessité de rendre les véhicules électriques plus accessibles, de développer des infrastructures de recharge adéquates et de garantir un approvisionnement stable en matières premières nécessaires.



Même si les voitures thermiques ont bénéficié de certaines améliorations, leur contribution à la diminution des émissions de CO2 s'avère limitée. L'avenir de la réduction des émissions dans le secteur automobile repose donc de plus en plus sur l'électrification des véhicules, un changement qui nécessite des ajustements à la fois en termes de politique, d'infrastructure et d'accessibilité économique.