Les vols de véhicules ont fortement augmenté l'an dernier

Les techniques incluent l'utilisation de coussins d'air, de brouilleurs, ou encore le « relay attack », consistant à copier le signal de la clé à distance. Ces méthodes, bien que coûteuses (avec un investissement initial de 3 000 à 4 000 euros), offrent aux criminels une capacité d'action rapide et discrète.



Les statistiques révèlent une prédilection des voleurs pour les modèles de véhicules les plus vendus ou techniquement vulnérables, avec une forte présence de marques françaises telles que la Renault Clio IV et la Peugeot 3008 II en tête des classements. Néanmoins, lorsque l'on ajuste le risque de vol au nombre de véhicules en circulation, des marques premium comme Lexus émergent comme cibles privilégiées. Ces préférences suggèrent une logique économique, les réseaux de voleurs ciblant des modèles à forte demande sur le marché parallèle, tant en France qu'à l'international.



Pour contrer cette menace, les assureurs et les autorités déploient des efforts accrus en matière de prévention et de récupération des véhicules volés. Cependant, la récupération reste faible, avec seulement 39 % des voitures et 27,7 % des deux-roues retrouvés après le vol. Cette situation engendre des coûts significatifs pour le secteur des assurances, estimés à 580 millions d'euros en 2022.