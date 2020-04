Levée progressive du confinement le 11 mai

L'annonce était particulièrement attendue. Lors de sa quatrième allocution depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, Emmanuel Macron a donné un calendrier de sortie du confinement. À partir du lundi 11 mai, dans un mois jour pour jour donc, les crèches, écoles, collègues et lycées rouvriront progressivement leurs portes. « C'est pour moi une priorité car la situation actuelle creuse les inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'écoles, n'ont pas accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents », a expliqué le président de la République. En revanche, dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas « physiquement » avant l'été. Il ajoute également que « le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire en particulier pour les examens et les concours ».



C'est aussi à compter du 11 mai que le retour au travail « du plus grand nombre » pourra débuter. Ce ne sera pas le cas des lieux rassemblant du public comme les restaurants, les cafés et hôtels, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacles et musées, qui devront attendre des jours meilleurs. « Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain ».