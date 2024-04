Licenciements, investissements : Casino lance son grand plan de restructuration

Pour réduire sa dette qui s'élevait à plus de 6 milliards d'euros en 2023, le groupe Casino n'a eu d'autre choix que de signer une promesse de vente de 300 de ses magasins avec ses concurrents tels qu'Intermarché ou Auchan en janvier 2024. Aujourd'hui, le groupe ne détient plus que 27 magasins et n'emploie plus que 20.000 personnes, contre 200.000 dans le monde et 50.000 en France en 2022.



Le plan de restructuration, en plus de réduire la dette du groupe, vise à améliorer son positionnement, notamment via le e-commerce. « L'investissement dans ces domaines représente une priorité pour nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation et rester compétitifs », déclare-t-il. Casino prévoit ainsi d'investir pas moins de 1,2 milliard d'euros d'ici à 2028 afin de moderniser ses infrastructures.