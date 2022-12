Linky : une surfacturation dès 2023 en cas de refus

La surfacturation interviendra, selon les informations du magazine, dès janvier 2023. Avec toutefois deux ans de plus pour y échapper. Pour ce faire, les ménages n’ayant pas installé Linky doivent réaliser au moins un auto-relevé par an. Cela aura pour effet d’annuler la surfacturation… mais ce ne sera pas éternel.



En effet, cet échappatoire ne vaut que pour 2023 et 2024. Dès 2025, la surfacturation de 61 euros par an sera effective dans tous les cas, que les ménages aient, ou non, réalisé un auto-relevé de consommation d’électricité.



Naturellement, cette pénalité financière ne s’applique qu’aux ménages ayant refusé formellement l’installation de Linky. Certains ménages n’ont en effet pas pu recevoir le compteur connecté pour des raisons techniques. Ils ne sont donc pas tenus responsables des frais engendrés et ne sont pas surfacturés. Ni entre 2023 et 2024, ni ensuite.