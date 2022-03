Linky : la CRE confirme les futures sanctions pour les ménages qui refusent

Selon la CRE, le déploiement de Linky en France ne présente pas de retard : fin 2021, 90,1% des ménages étaient équipés, ce qui est conforme à l’objectif fixé par Enedis. Le déploiement va donc entrer dans une nouvelle phase qui concerne deux types de logements ; ceux pour lesquels le déploiement n’a pas encore été prévu ou n’a pas encore été rendu possible, et ceux des personnes qui refusent l’installation du compteur connecté.



Parmi ces quelque 3,8 millions de foyers, il y aurait 500.000 foyers dits « muets » : ils n’ont pas de compteur Linky et n’ont pas transmis les données de consommation depuis plus d’un an. Dès 2022, ces ménages seront sanctionnés : il leur sera facturé 8,30 euros de frais de gestion tous les deux mois, soit 49,80 euros par an. Un coût qui viendrait couvrir les 26 millions d’euros de frais de gestion qu’ils représentent, selon les estimations d’Enedis.