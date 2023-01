Liquidation judiciaire pour Place du Marché, ex-Toupargel

Brieuc Fruchon, le président de Place du Marché, a déclaré que sa priorité était désormais de « travailler sur la préparation de cette liquidation judiciaire et d’accompagner aux mieux avec les services de l’État les salariés pour qu’ils rebondissent le plus rapidement possible ». Toupargel, créé en 1947, avait été repris en 2020 par les deux frères Léo et Patrick Bahadourian, actionnaires du groupe Grand Frais.



Rebaptisée Place du Marché en 2021, l'entreprise misait sur le développement de son offre : en plus des surgelés, elle proposait aussi des produits frais et de l'épicerie. Et le modèle basé sur le démarchage téléphonique était remplacé petit à petit par la vente en ligne. Mais ça n'a pas suffi à redresser les ventes alors que le chiffre d'affaires a plongé de 270 à 200 millions d'euros entre 2017 et 2021.