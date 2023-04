Livret A, LDDS : pas de hausse du taux le 1er mai

Il faudra donc attendre le 1er août pour avoir droit, peut-être, à une revalorisation du taux du Livret A et du LDDS. Celle-ci est calculée en fonction de l'inflation des six derniers mois et les taux d'intérêt monétaire de court terme. Selon l'Insee, la hausse des prix s'est établie à 5,7% en mars sur un an, un chiffre qui reflue depuis quelques mois. Par conséquent, rien ne dit que la rémunération de ces placements va augmenter cet été…



D'après l'arrêté du 27 janvier 2021, la Banque de France peut appliquer un changement au taux d'intérêt du Livret A et du LDDS les 15 avril et les 15 octobre, pour application quinze jours plus tard. La décision revient in fine au gouverneur de l'institution en cas de variation « exceptionnelle » des niveaux des prix ou des taux d'intérêt de court terme par rapport à la date de la précédente révision.