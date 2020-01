Livret A, LDDS : une collecte au-delà des 16 milliards en 2019

Les placements déposés sur ces deux livrets s'établissaient à 411 milliards d'euros l'an dernier, soit 20 milliards de plus qu'en 2018. Pour la première fois de leur histoire, ces livrets ont donc franchi le seuil des 400 milliards d'euros. 55 millions de personnes détiennent l'un ou l'autre de ces livrets, dont l'objet est de servir au financement du logement social. L'argent qui y est déposé est mobilisable à tout moment, il est garanti par l'État et il est défiscalisé.



Ces atouts font le succès du Livret A et du LDDS, qui reste le véhicule d'épargne de prédilection des Français… Malgré une rémunération de 0,75% sur l'ensemble de l'année, en deçà de l'inflation relevée en 2019 (1,1%). À partir du 1er février, ce taux va encore baisser à 0,5%, et il aurait pu être encore plus bas mais le gouvernement a promis de ne pas passer sous le plancher des 0,5%.