Livret A : en octobre 2020, première décollecte de l’année

Les Français ont fait du Livret A et de son petit cousin le LDDS, qui ont tous deux l’avantage d’être défiscalisés et de représenter une épargne immédiatement mobilisable, à nouveau leur compte préféré pour mettre de l’argent de côté. Entre janvier 2020 et fin octobre 2020, ce sont 31,73 milliards d’euros qui ont été épargnés sur ces livrets, dont une grande majorité sur les Livrets A (24,82 milliards).



Des montants jamais vus alors que la rémunération de ces livrets reste au plus bas : 0,5 %, soit son seuil minimum. Mais l’incertitude financière, la crise économique et les incertitudes sur les mois voire années à venir n’incitent pas les Français à déposer de l’argent sur les assurances-vie dont le rendement peut être supérieur, mais à condition de ne pas opter pour des fonds euros et accepter une part de risque.