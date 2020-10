Livret A : encore une collecte positive en septembre

C'est aussi un signal d'inquiétude pour le gouvernement, qui compte sur les Français pour puiser dans leur épargne et consommer, afin de relancer l'activité économique. Mais les nouvelles mesures de lutte contre la contamination, comme le couvre-feu imposé pendant six semaines dans plusieurs grandes agglomérations (dont la région parisienne), ont certainement dû refroidir les ardeurs de consommation de beaucoup de Français.



En tout, les deux livrets pèsent pour 443,7 milliards d'euros, un chiffre en progression de 8% par rapport à septembre 2019. Les Livrets A et LDDS demeurent donc des instruments d'épargne très populaire, malgré un taux de rémunération très faible (0,5% depuis février). Leurs atouts emportent la mise : ils sont exonérés d'impôts, on peut y retirer de l'argent très facilement et les montants sont garantis par l'État.