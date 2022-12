Livret A et LDDS : encore une collecte positive en novembre 2022

Le 23 Décembre 2022, par Paolo Garoscio

L’augmentation du taux d’intérêt du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) continue d’avoir l’effet attendu. En novembre 2022, la collecte des deux livrets défiscalisés a été positive. Or, généralement, les trois derniers mois de l’année enregistrent une baisse de l’épargne des ménages, du fait des diverses dépenses et échéances fiscales.



Plus d’un milliard d’euros épargnés par les Français Après un mois d’octobre 2022 qui s’est terminé dans le rouge pour la collecte des deux livrets défiscalisés, c’est le retour de l’épargne chez les ménages français. En octobre 2022, le budget mensuel a été, comme chaque année, alourdi par les échéances fiscales, ce qui explique que les Français ont puisé dans les réserves. En novembre 2022, ça aurait dû être la même chose, avec en plus les premiers achats pour la période des fêtes.



Mais ce ne fut pas le cas : la collecte des livrets défiscalisés, selon les données publiées par la Caisse des Dépôts et Consignations le 21 décembre 2022, a été positive. Les ménages ont épargné 1,02 milliard d’euros sur le mois, dont la majorité (600 millions) a été placé sur les Livrets A. Les LDDS récoltent 430 millions d’euros, et continuent de ne pas avoir connu une seule collecte négative depuis janvier 2022.

La hausse des taux fait sur-épargner les ménages, et c’est pas terminé Avec cette nouvelle collecte dans le vert, l’encours total des deux livrets défiscalisés atteint la somme record de 500,5 milliards d’euros fin novembre 2022. Depuis le début de l’année, ce sont 30,8 milliards d'euros qui ont ainsi été épargnés par les Français, ce qui en fait la troisième année de collecte la plus élevée depuis 2008.



La sur-épargne des ménages est liée à deux facteurs. Le premier est la crainte pour l’avenir proche, du fait de l’inflation élevée qui limite les dépenses superflues. Le deuxième, le quadruplement du taux d’intérêt des livrets défiscalisés, passé de 0,5% début janvier 2022 à 2% en août 2022. Or, selon la Banque de France, le taux devrait être à nouveau revalorisé en février 2023, ce qui ne devrait pas donner envie aux ménages de retirer de l’argent.

