Livret A et LDDS : première décollecte de l’année en octobre 2022

Malgré cet incident de parcours attendu, la collecte des deux livrets reste très élevée. Elle atteint, depuis début 2022, 29,78 milliards d’euros. C’est 10 milliards d’euros de plus que la collecte globale de 2021… et elle est en bonne voie pour devenir la troisième collecte la plus élevée depuis 2008.



Les données de la CDC, qui remontent à 2008, dévoilent en effet que seules les années 2012 (49,16 milliards) et 2020 (35,21 milliards), ont connu une collecte supérieure aux 20 milliards d’euros. Sauf si les ménages retirent en novembre et décembre plus de 9 milliards d’euros de leurs livrets, ce qui paraît plus qu’improbable, la collecte de 2022 sera la troisième la plus élevée depuis 14 ans.