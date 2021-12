Livret A et LDDS : Bruno Le Maire confirme la hausse du taux

Le 13 Décembre 2021, par Paolo Garoscio

Le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ont capté une grande partie de celle qu’on appelle « l’épargne Covid », le surplus d’épargne lié à la pandémie et aux confinements. Mais le taux de rémunération de ces livrets défiscalisés est au plus bas depuis plusieurs années. Bruno Le Maire à confirmé une hausse, pour 2022.



La revalorisation du Livret A aura bien lieu La question de la hausse du taux d’intérêt du Livret A et du LDDS, les deux produits défiscalisés en France, se posait : l’inflation fait partie des paramètres pris en compte dans la formule mathématique permettant de calculer le taux d’intérêt. Or, l’inflation a été très élevée, surtout depuis la rentrée 2021 : pour les spécialistes, il paraissait évident que le Livret A allait augmenter lors de sa prochaine revalorisation, prévue le 1er février 2022.



Bruno Le Maire, invité de BFMTV, a confirmé : « le taux du Livret A augmentera en janvier », a déclaré le ministre de l’Économie. La revalorisation aura lieu le 1er février, mais la décision finale sera prise durant le deuxième moitié du mois de janvier 2022, le temps nécessaire pour obtenir les dernières données économiques.

Une revalorisation… qui n’est pas encore chiffrée L’annonce de Bruno Le Maire est importante et a de quoi rassurer un peu les épargnants : le gouvernement s’engage donc à ne pas s’opposer à la revalorisation. Contrairement au SMIC, où la revalorisation est automatique et où le gouvernement ne peut qu’opter pour un « coup de pouce » ; pour le Livret A, la décision finale revient toujours au gouvernement. Seule limite : le taux du Livret A ne peut baisser sous la barre des 0,5%.



Pour connaître le taux du Livret A dès février 2022, il faudra néanmoins attendre que l’Insee publie les données définitives de l’inflation en décembre 2021. La Banque de France prendra alors en compte l’inflation des 6 derniers mois pour donner ses préconisations.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"