Livret A et LDDS : plus de 3 milliards d’euros collectés en mars 2022

Durant le mois de mars 2022, la collecte des livrets d’épargne défiscalisés des ménages français a une nouvelle fois été positive : elle atteint, pour les deux livrets, 3,67 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en mars 2021 et 190 millions de plus qu’en février 2022. La collecte est en hausse sur les deux livrets.



Le Livret A recueille la majorité des sommes : 3,02 milliards d’euros à lui tout seul, soit 80 millions de plus que le mois précédent. Pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte est également positive et en hausse : 650 millions d’euros en mars 2022, 11 millions de plus que le mois précédent.