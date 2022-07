Livret A : la hausse du taux attendue est confirmée

La tendance inflationniste qui frappe la France depuis la mi-2021 annonçait la couleur : après une hausse du taux des deux livrets défiscalisés français le 1er février 2022, une nouvelle augmentation était attendue. Jeudi 14 juillet 2022, elle a été confirmée : Bruno Le Maire a validé le principe de suivre la recommandation faite par le gouverneur de la Banque de France dans le cadre de la révision du taux du Livret A et du LDDS du 1er août 2022.



La Banque de France, une fois les données de l’inflation du juin confirmées par l’Insee, a fait ses calculs et recommandé que le taux du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire atteigne 2%. C’est deux fois plus que le taux en vigueur depuis le 1er février 2022 et quatre fois plus que celui en vigueur au 1er août 2021.