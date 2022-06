Livret A : la revalorisation d’août 2022 quasiment confirmée

Si le calcul mathématique va pencher pour une revalorisation du Livret A et du LDDS, ce dernier n’est pas contraignant : c’est le gouvernement qui va trancher, pouvant opter pour un statu quo, une revalorisation et même un taux différent. Et la décision risque d’être compliquée.



D’un côté, il va être difficile pour le gouvernement de ne pas revaloriser le taux car la mesure serait difficilement compréhensible pour les ménages, alors que le taux ne suffit pas à éviter une perte de pouvoir d’achat sur leur épargne.



Mais d’un autre côté, l’augmentation du taux de rémunération pourrait conduire à une baisse de la consommation, les ménages ayant tendance à sur-épargner après une hausse des taux d’intérêts. Or, une telle baisse de la consommation en plein milieu de l’été aurait un effet négatif sur la croissance du pays et sur la saison touristique estivale.