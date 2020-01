Livret A : le taux passe de 0,75% à 0,5%

Pas question pour le gouvernement de conserver un taux de 0,75% pour le Livret A : « ce serait irresponsable et incohérent », explique Bruno Le Maire au Parisien . Un chiffre qui tient compte des « taux d'intérêt bas et du niveau de l'inflation », relève-t-il. Et pour ceux qui trouveraient la pilule difficile à faire passer, le locataire de Bercy réplique que « si nous appliquions la formule de calcul, la rémunération du livret A tomberait à 0,23 % ». Sur un Livret A contenant 4 800 euros (c'est la moyenne), la perte est d'un euro par mois.L'exécutif s'était précédemment engagé à ne pas baisser sous le seuil des 0,5%. La rémunération du Livret de développement durable et solidaire (LDD) sera la même que celle du Livret A, a ajouté Bruno Le Maire. « Dans six mois, nous verrons s'il faut réviser ce taux », ajoute-t-il. La nouvelle formule de calcul du taux de ces placements se base sur la moyenne semestrielle du taux d'inflation ainsi que des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi sur le dixième de point le plus proche (c'était auparavant au quart de point).