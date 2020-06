Livret A : nouvelle collecte record en mai

Les Français ont déposé 5,14 milliards d'euros sur le Livret A et le LDDS (Livret de développement durable et solidaire) au mois de mai. Cette somme considérable s'ajoute aux 7,39 milliards du mois d'avril, 3,82 milliards de mars, 1,54 milliard de février et 4,54 milliards en janvier. Sur les cinq premiers mois de l'année, les épargnants ont mis de côté un total de 22,4 milliards d'euros, dont 17,4 milliards pour le Livret A, et 5 milliards pour le LDDS. Cette année, les dépôts en mai ont été quasiment 5 fois plus élevés qu'en mai 2019 (1,61 milliard). Et sur les cinq premiers mois, les dépôts cumulés sont bien plus importants que l'an dernier à la même époque : 11,6 milliards sur le Livret A et 2,67 milliards pour le LDDS.



Bien sûr, si les Français ont déposé de l'argent leur bas de laine, ils en ont retiré également. La collecte nette (les dépôts moins les retraits) pour le mois de mai s'établit à 3,98 milliards. C'est moins qu'en avril (5,47 milliards) et qu'en janvier (4,13 milliards), mais c'est davantage qu'en février et mars. Ces volumes s'expliquent assez aisément : la crise sanitaire a poussé les Français à constituer une épargne de précaution.