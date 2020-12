Livret A : rebond de la collecte en novembre 2020

Le 23 Décembre 2020, par Paolo Garoscio

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a publié le 22 décembre 2020 les dernières données concernant les livrets défiscalisés français, le Livret A et le LDDS (Livret de développement durable et solidaire). Sans surprise, la collecte a fait un nouveau bond, portée par le reconfinement décrété durant le mois de novembre 2020 qui a empêché les Français de consommer.



L’épargne des Français explose sur fond de reconfinement Le mois de novembre 2020, comme le reste de l’année 2020, a été particulier pour les ménages français : le gouvernement a décrété un reconfinement de la population. S’il était allégé sur le plan du travail et de certains activités, il aura conduit à la fermeture des commerces non-essentiels et des rayons de même type dans les grandes surfaces. Résultat : les Français n’ont pas pu consommer.



Ainsi, alors que la période avant les fêtes est généralement une période de dépenses, selon la CDC, les ménages ont économisé et placé sur leurs livrets défiscalisés 3,3 milliards d’euros. Le Livret A a accueilli, comme toujours, la majorité de la somme : 2,4 milliards d’euros sur un mois. Le LDDS, de son côté, a vu son encours augmenter de 910 millions d’euros sur la même période.

L’épargne des Français continue d’augmenter La hausse est conséquente, en particulier lorsqu’elle est comparée à la collecte de novembre 2019 qui n’avait été que de 610 millions d’euros pour le Livret A, selon les données de la Caisse des Dépôts et Consignations publiées le 22 décembre 2020, soit près de 4 fois moins. Et en octobre 2020, la collecte avait été négative pour la première fois de l’année à -940 millions d’euros.



Avec cette collecte en forte hausse, l’épargne cumulée par les Français avec la crise sanitaire augmente une nouvelle fois pour atteindre 35 milliards d’euros déposés sur les Livret A et LDDS depuis le 1er janvier 2020, portant leur encours cumulé à 446 milliards d’euros.

