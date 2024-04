Livret A : retour à la normale pour le placement préféré des Français

Après avoir atteint des sommets en 2023, la collecte sur le Livret A montre des signes de normalisation. En mars, la somme déposée par les épargnants français s'élève à 1,53 milliard d'euros, un montant bien inférieur aux collectes enregistrées à la même période l'année précédente, où les dépôts étaient presque trois fois supérieurs. Cette tendance à la baisse est confirmée par les chiffres de la Caisse des Dépôts publiés récemment, soulignant un retour vers des pratiques d'épargne plus habituelles.



Cette évolution est également observable avec le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dont la collecte combinée avec celle du Livret A atteint 2,44 milliards d'euros en mars. Ce chiffre, bien que conséquent, reste dans la fourchette basse par rapport aux moyennes des années précédentes depuis la généralisation de ces produits en 2009. La baisse se manifeste également dans les mois précédents avec une collecte supérieure à 3 milliards d'euros en janvier et février, contre des chiffres plus modérés actuellement.