Livret A : retour de la collecte positive en juillet 2021

Que ce soit pour le Livret A ou le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), la collecte au mois de juillet 2021 a été positive, selon les données publiées le 23 août 2021 par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Comme souvent, c’est le Livret A qui a reçu le plus d’argent : 1,15 milliard d’euros. Une collecte qui tranche nettement avec la collecte totalement nulle du mois de juin 2021, marqué par une forte reprise de la consommation des ménages.



Le LDDS, qui avait sauvé les meubles en juin 2021 avec une collecte de 40 millions d’euros, voit son encours total augmenter de 250 millions d’euros en juillet 2021. Pour le gouvernement, ce pourrait être une mauvaise nouvelle : l’épargne Covid-19, sur laquelle il compte en partie pour relancer le pays, continue de croître.