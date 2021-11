Livret A : une décollecte au plus haut depuis 7 ans en octobre 2021

Sur l’ensemble du mois d’octobre 2021, selon la Caisse des Dépôts et Consignations, les ménages français ont retiré 3,4 milliards d’euros de leurs livrets défiscalisés. Une décollecte qui n’est pas étonnante : le mois d’octobre est toujours marqué par une baisse de l’épargne des Français : ce fut le cas même en octobre 2020 malgré la pandémie de Covid-19 qui a été exceptionnelle et unique sur le front de l’argent mis de côté.



Le Livret A est comme souvent le produit défiscalisé sur lequel les Français ont le plus puisé : la décollecte y a été de 2,83 milliards d’euros au mois d’octobre 2021. Au plafond moins élevé, et recueillant généralement moins d’argent que son grand frère, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a vu son encours se réduire de 570 millions d’euros.