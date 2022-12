Livret A : vers un taux d'intérêt de plus de 3% en février ?

Le taux de rémunération du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) doit augmenter le 1er février prochain. Mais de combien ? C'est la question sur toutes les lèvres des épargnants, alors que l'inflation ne cesse de se renforcer. Elle a été mesurée à 6,2% en novembre (sur un an), et d'après l'Insee c'est loin d'être terminé. On s'attend en effet à une hausse des prix annuelle de 7%, voire plus, en janvier ou en février prochain. L'inflation marquera alors un pic, puis elle devrait refluer à 4% en fin d'année.



Le gouvernement doit relever le taux d'intérêt des deux livrets au 1er février. La formule de calcul est complexe, elle prend en compte non seulement le niveau de l'inflation, mais aussi les taux interbancaires à court terme. Selon Boursier.com, les prévisions d'inflation pour le mois de décembre, ainsi que celles des taux interbancaires pourraient aboutir à une hausse du taux du Livret A à 3,4%, alors qu'on parlait plutôt d'un relèvement à 3%.